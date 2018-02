PSD/Congresso

O 37.º Congresso do PSD prossegue hoje num dia dedicado à discussão política e em que vão ser conhecidos os nomes propostos por Rui Rio para a sua equipa dirigente dos próximos dois anos.

De acordo com várias fontes sociais-democratas, o deputado e ex-secretário de Estado adjunto Feliciano Barreiras Duarte será o próximo secretário-geral do PSD e Paulo Mota Pinto assumirá a presidência da mesa do Congresso.

As listas aos órgãos nacionais do PSD têm de ser entregues até às 19:00 de hoje, segundo dia do Congresso Nacional do PSD, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa.