Actualidade

"Club Atlas", uma série documental de oito episódios, da autoria do músico e produtor João Barbosa (Branko), filmada em oito cidades de várias partes do mundo, com "oito 'cenas musicais' diferentes", estreia-se na segunda-feira, na RTP2.

A viagem arranca em Lisboa, cidade onde Branko vive, e passa por Lima (Peru), Bombaim (Índia), Acra (Gana), Montreal (Canadá), São Paulo (Brasil) e Cidade da Praia (Cabo Verde).

"Club Atlas" apresenta novas "cenas musicais", em que "jovens e produtores de hoje em dia usam ritmos, padrões de algum tempo atrás e os transformam em coisas digitais".