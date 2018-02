Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou hoje urgente negociar um novo acordo entre a União Europeia e o Reino Unido em matéria de segurança para a fase pós-'Brexit'.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia - processo conhecido como 'Brexit' -, Theresa May entende que é necessária "vontade política" para avançar para um novo acordo em matéria de segurança, justificando que uma rutura da atual cooperação teria "consequências reais nocivas".

"Este não é um momento em que possamos permitir que a nossa cooperação seja inibida, a segurança dos nossos cidadãos seja colocada em risco pela competição entre parceiros, rigidez institucional e ideologias profundamente enraizadas", alertou, citada pelas agências internacionais de notícias, ao intervir numa conferência sobre segurança em Munique, Alemanha.