O executivo máximo da Oxfam, Mark Goldring, qualifica as críticas à organização não-governamental como "desproporcionadas", no seguimento do escândalo sexual envolvendo elementos da organização, numa entrevista hoje divulgada pelo jornal The Guardian.

Goldring questionou a "intensidade" e "ferocidade" dos ataques de vários setores à organização não-governamental (ONG), envolvida numa crise profunda depois de outro jornal britânico, o The Times, denunciar o envolvimento sexual de alguns dos seus voluntários e trabalhadores com pessoas que supostamente deveriam ajudar.

Segundo uma investigação divulgada na passada segunda-feira, vários funcionários da organização são acusados de violações durante missões humanitárias no Sudão do Sul, de abusos sexuais na Libéria e de terem contratado prostitutas para orgias pagas com dinheiro da ONG no Chade e no Haiti, remontando alguns destes casos a 2010 e 2011.