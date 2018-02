Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, destacou hoje a importância da parceria entre a empresa do Alqueva EDIA e o Grupo Águas de Portugal (AdP) para resolver problemas de falta de água no Alentejo.

"É um investimento muito importante, onde dois ministérios e duas empresas de grande dimensão e capacidade técnica, dependentes desses ministérios, se colocam em conjunto a resolver um problema com vantagens para ambas", afirmou.

O titular da pasta do Ambiente realçou que o investimento anunciado "ainda não vai conseguir dar frutos no próximo verão", mas manifestou-se convicto de que este ano o problema de fornecimento de água "também não se colocará".