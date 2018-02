Actualidade

A ministra do Mar defendeu hoje uma aposta no transporte marítimo, nomeadamente através da navegabilidade do rio Tejo, apontando-a como uma formas de se alcançar o desenvolvimento sustentável do país.

"É extremamente importante. Não me estou a referir, por enquanto, à navegabilidade de todo o Tejo, referi-me à navegabilidade até a uma área periférica relativamente a Lisboa. É um passo importante para que se possa ter movimentação de carga no Porto de Lisboa sem que isso represente mais camiões na estrada", disse Ana Paula Vitorino, na sessão de encerramento do congresso Mais Tejo, mais Futuro - Um compromisso nacional, que decorreu na Rocha Conde D´Óbidos.

A ministra explicou que o objetivo da navegabilidade do rio é diminuir os camiões e consequentemente a poluição e aumentar o contributo para evitar mais alterações climáticas.