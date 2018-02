Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram hoje devido à queda de um helicóptero que se dirigia para a zona mais afetada pelo sismo de magnitude 7,2 que atingiu o México na sexta-feira.

Segundo as autoridades judiciárias locais, foram recuperados 12 corpos de cinco mulheres, quatro homens, duas meninas e um rapaz, tendo uma outra morrido no hospital de Jamiltepec. Há ainda a registar 15 feridos.

No helicóptero da Força Aérea do México, seguiam o ministro do Interior do país, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, que, segundo a televisão mexicana, saíram ilesos.