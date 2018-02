PSD/Congresso

O ex-vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento defendeu hoje o "papel essencial" do partido no combate a "um novo PREC" e ao Governo da "frente de esquerda".

O desafio foi feito pelo antigo ministro ao intervir no 37.º Congresso Nacional do PSD, em Lisboa, e em que apoiou o líder eleito, Rui Rio.

Morais Sarmento lembrou o papel do PSD "de oposição" aos Governos socialistas de António Guterres e José Sócrates, considerando que agora "é ainda mais determinante" no combate ao Governo que "não é só do PS, é de todas as esquerdas", com PS, PCP e BE.