PSD/Congresso

O presidente da distrital de Viseu do PSD assumiu hoje descontentamento com a elaboração das listas aos órgãos nacionais, na qual não está até agora representada, questionando se "há ou não vontade" que a região participe no novo projeto político.

Pedro Alves foi um destacado apoiante de Rui Rio na campanha interna e, no distrito, o presidente eleito venceu as diretas com 65% dos votos. Em declarações aos jornalistas, o presidente do PSD/Viseu manifestou estranheza por não ter sido ainda contactado para garantir a representatividade do distrito nas listas aos órgãos nacionais do partido.

"As listas não são necessariamente um negócio, as listas têm de ser elaboradas com critérios de natureza política e para dar sinais políticos, aqui resumiu-se a um negócio", lamentou, referindo-se ao acordo entre Rio e o candidato derrotado nas diretas, Pedro Santana Lopes, para listas de unidade aos órgãos nacionais.