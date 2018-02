Actualidade

O líder do partido eurocético britânico UKIP, Henry Bolton, foi demitido após uma votação em que os afiliados demonstraram falta de apoio no seguimento de comentários racistas da sua ex-companheira sobre a futura mulher do príncipe Harry.

Durante um encontro extraordinário realizado na cidade de Birmingham (no centro de Inglaterra), os afiliados do partido eurocético apoiaram um voto de censura para a sua destituição, com 867 votos a favor e 500 contra.

O UKIP tem agora 90 dias para escolher o novo líder do partido e, entretanto, escolherá um dirigente temporário para assumir estas funções.