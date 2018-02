PSD/Congresso

David Justino, Elina Fraga, Isabel Meireles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro são os nomes indicados pelo novo líder do PSD, Rui Rio, como vice-presidentes da Comissão Política Nacional.

O anúncio foi feito por Rui Rio no segundo dia do 37.º congresso nacional, que se realiza no Centro de Congressos de Lisboa.

Feliciano Barreiras Duarte é o nome proposto para secretário-geral dos sociais-democratas.