Incêndio

A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP) lamentou hoje, junto do Presidente da República, a falta de apoios à recuperação empresarial, alertando que há "muitos postos de trabalho em causa".

No final de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu esta tarde em Lisboa, o líder da AVMISP, Luís Lagos, lamentou a desigualdade que existe entre o apoio às empresas atingidas pelos incêndios de outubro e as afetadas pelos fogos de junho (sobretudo na zona de Pedrógão Grande).

"Existe uma grande debilidade no apoio às empresas [afetadas pelos incêndios] de outubro. Não estamos aqui a fazer uma comparação entre as tragédias, não queremos fazer isso", disse Luís Lagos.