Os sócios do Sporting aprovaram hoje a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube, numa Assembleia Geral (AG) em que passaram também as propostas da direção de alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar.

O presidente da Mesa da AG, Jaime Marta Soares, anunciou que a continuidade dos órgãos sociais foi aprovada com 89,55% de votos favoráveis, numa reunião magna com a presença de mais de 5.000 sócios e que se realizou no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

As alterações aos estatutos tiveram o aval de 87,3% e as mudanças ao regulamento disciplinar receberam uma aprovação de 87,8%.