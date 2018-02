Actualidade

O Belenenses regressou hoje aos triunfos, após quase quatro meses sem ganhar, ao vencer no terreno do Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio António Coimbra da Mota, um 'bis' de Maurides, que marcou aos 17 a aos 70 minutos, deu ao Belenenses a primeira vitória em 16 jogos nas diversas competições, depois de a equipa de Lisboa ter festejado um êxito pela última vez em 28 de outubro de 2017, em casa, perante o Moreirense (3-0).

Esta vitória permite ao Belenenses subir ao 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Estoril Praia segue no 15.º posto, com 21, dois pontos acima da zona de despromoção, embora tenha um jogo em atraso com o FC Porto, da 18.ª jornada, cuja segunda parte será disputada na quarta-feira, depois de o encontro ter sido interrompido ao intervalo, quando os estorilistas venciam por 1-0.