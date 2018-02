PSD/Congresso

A moção de estratégia global do presidente eleito do PSD, Rui Rio, foi aprovada hoje por unanimidade, no 37.º Congresso Nacional dos sociais-democratas.

O resultado foi anunciado pelo presidente da Mesa do Congresso, Fernando Ruas, logo após a votação da moção de Rui Rio para os próximos dois anos, intitulada "Do PSD para o país" e coordenada por David Justino.

No documento, o presidente eleito do PSD defende o reposicionamento do partido no centro político e aponta a vitória nas eleições europeias de 2019 como "o primeiro sinal" para as legislativas do próximo ano.