PSD/Congresso

O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes afirmou hoje à noite, à chegada ao 37.º Congresso Nacional do partido, que esta reunião magna está a ser "mais interessante" do que as anteriores e "acima das expectativas".

"Eu acho globalmente um bom congresso", disse Luís Marques Mendes aos jornalistas, recusando de seguida que o interesse do congresso tenha sido ultrapassado pelas eleições diretas, nas quais Rui Rio foi eleito presidente do PSD.

Assim, o antigo presidente social-democrata advogou que "este congresso talvez tenha tido mais interesse do que os anteriores", e está inclusivamente "acima das expectativas".