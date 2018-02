Pyeongchang2018

O português Arthur Hanse ficou hoje na 76.ª posição na primeira manga do slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, com um tempo de 1:22:43, a 14.16 segundos do primeiro classificado, o atleta austríaco Marcel Hirscher.

Na prova, na estância sul-coreana de YongPyong, que começou às 10:15 locais (01:15 em Lisboa), estavam inscritos 110 esquiadores.

Segundo informação disponível no sítio na Internet da organização dos Jogos Olímpicos, não terminaram a prova 20 atletas, sendo que outros quatro foram desqualificados e um último não a iniciou.