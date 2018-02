Actualidade

Uma das memórias da passagem por Portugal que o ativista dos direitos humanos Albie Sachs guarda é o 25 de Abril de 1974, uma inspiração para a sua luta contra o 'apartheid' na África do Sul.

O antigo juiz do Tribunal Constitucional de África do Sul, considerado um dos pais da Constituição sul-africana, lembrou, em entrevista à agência Lusa, "o ambiente muito agradável" em Lisboa por aqueles dias da Revolução dos Cravos.

"As pessoas estavam a dançar e a cantar na rua 'Grândola, Vila Morena'", recordou Albie Sachs, que, anos mais tarde, voltou a Portugal, sem parte do braço direito e sem visão no olho esquerdo, para prosseguir a recuperação do atentado que sofreu em abril de 1988, em Maputo, Moçambique.