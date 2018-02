Actualidade

O ativista dos direitos humanos Albie Sachs considerou hoje que o futuro da África do Sul "vai ser muito positivo" e elogiou o Presidente Cyril Ramaphosa, que sucedeu no cargo a Jacob Zuma, colocando um fim na crise política.

"Trabalhei com Ramaphosa, um homem de grande conhecimento e capacidade técnica. Ele gosta das outras pessoas, ele tem dinheiro, não é corrupto", afirmou Sachs, antigo juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul, que lutou toda a vida contra o 'apartheid' e pela democracia e liberdade.

Na qualidade de jurista que interveio na elaboração da Constituição de África do Sul, em 1994, a convite de Nelson Mandela, Albie Sachs vincou que tem "toda a confiança em Ramaphosa" e esclareceu que o Presidente, designado na quinta-feira, "pode fazer dois mandatos depois", cada um de cinco anos, porque "este não conta".