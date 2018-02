Actualidade

O franco-suíço Lorenzo Viotti, maestro titular indigitado da Orquestra Gulbenkian a partir da próxima temporada, dirige hoje um programa, a partir de "La Valse", de Maurice Ravel, no Grande Auditório da fundação, em Lisboa.

Intitulado "As Valsas", o programa está anunciado para as 12:00 e para as 17:00, no âmbito dos concertos de domingo da fundação, e inclui a obra a que Ravel (1875-1937) chamou "poema coreográfico", numa homenagem à valsa de Viena e aos grandes compositores que definiram o género, como Johann Strauss II (1825-1899), o chamado "o rei das valsas", de quem será interpretada a abertura da opereta "O Morcego" e a valsa "Vida de artista".

Do alemão Richard Strauss (1864-1949) - que não tem relação alguma com o compositor vienense - será interpretada a suite de "O Cavaleiro da Rosa". Estreada em 1911, em Dresden, pela mão de Max Reinhardt, a ópera tornou-se uma das mais conhecidas e interpretadas obras do compositor alemão. A suite de concerto congrega a abertura da ópera, valsas dos atos I e II e uma conclusão brilhante.