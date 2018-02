Actualidade

Um avião comercial iraniano caiu hoje de manhã no sudoeste do Irão com mais de 50 passageiros a bordo, segundo a imprensa iraniana.

O avião, que assegurava a ligação interna entre Teerão e a cidade de Yasouj, "caiu na região de Samirom", a cerca de 480 quilómetros ao sul de Teerão, e "todos os serviços de emergência estão em alerta", reportaram as agências noticiosas Isna e Fars, citando o chefe do serviço nacional de emergência Pirhossein Koolovand.

VP // ROC