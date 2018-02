Actualidade

O acidente de avião ocorrido hoje de manhã no sul do Irão matou todas as 66 pessoas a bordo, informou o porta-voz da Aseman Airlines.

Em declarações à televisão pública do país, Mohammad Taghi Tabatabai afirmou que o avião da companhia iraniana transportava 60 passageiros, incluindo uma criança, e seis membros da tripulação.

Segundo a mesma fonte, o avião caiu no Monte Dena, com cerca de 440 metros (1.440 pés) de altura.