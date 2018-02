Actualidade

Atrizes como Keira Knightley, Emma Thompson e Naomie Harris figuram entre as 190 intérpretes britânicas que apelam à união contra o assédio e o abuso sexual, numa carta hoje divulgada na imprensa.

A carta foi divulgada pelo jornal dominical britânico The Observer, no mesmo dia em que decorrerá, em Londres, a cerimónia dos prémios de cinema Bafta, na qual as atrizes prometem vestir de negro como gesto de solidariedade para com o movimento contra os casos de assédio e abuso sexual "Time's Up".

Na carta, as atrizes recordam como nas últimas semanas as mulheres se organizaram "por todo o mundo, resistindo e denunciando" casos de assédio sexual.