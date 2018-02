PSD/Congresso

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 18 fev (Lusa) - A lista ao Conselho Nacional do PSD de Rui Rio e Santana Lopes elegeu 34 em 70 membros para este órgão do partido, disseram à Lusa fontes partidárias.

A lista H, de Carlos Reis e Sérgio Azevedo, conseguiu 13 eleitos e a de Bruno Vitorino, de Setúbal, conseguiu 09, segundo as mesmas fontes. (CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO DO NÚMERO DE ELEITOS DA LISTA DE BRUNO VITORINO QUE FOI DE NOVE E NÃO DEZ)

Além da lista de Rio e Santana, concorreram mais sete listas ao órgão mais importante entre congresso.