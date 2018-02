Actualidade

As más condições meteorológicas estão a dificultar o acesso ao avião que caiu hoje no sul do Irão, com 66 pessoas a bordo, ainda não estando confirmado o número de mortos.

O porta-voz da companhia aérea iraniana Aseman, Mohamad Taqí Tabatabaí, explicou que ainda não foi possível ao pessoal da companhia chegar à zona do acidente.

Citado pela agência espanhola EFE, o responsável disse não ser possível confirmar até ao momento se as 66 pessoas a bordo morreram, como tinha sido já adiantado, por ser essa a informação dos habitantes da zona do acidente.