PSD/Congresso

O antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim considerou hoje que as críticas relacionadas com a escolha de Elina Fraga para uma das vice-presidências do PSD "são tudo tontices e coisas secundárias".

Em declarações aos jornalistas à chegada ao Centro de Congressos de Lisboa, onde decorre o último dia do 37.º Congresso Nacional dos sociais-democratas, Alberto João Jardim classificou como "tontices, coisas secundárias" as questões relacionadas com a escolha da ex-bastonária da Ordem dos Advogados para a direção do partido.

A escolha de Elina Fraga provocou uma reação indignada da antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, que acusou Rui Rio de traição, uma vez que a ex-bastonária da Ordem dos Advogados apresentou, em 2014, uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República contra todos os ministros do Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho que aprovaram o mapa judiciário.