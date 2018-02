PSD/Congresso

Apenas Luís Filipe Menezes, em 2007, com 61,8%, teve uma votação mais baixa do que Rui Rio para a sua Comissão Política Nacional, que conseguiu 64,7% dos votos no Congresso do PSD que hoje termina em Lisboa.

O PSD mudou os estatutos e adotou as eleições diretas em 2006, deixando de escolher o líder em congresso. Na reunião magna continuam a ser eleitos os órgãos nacionais como a Comissão Política Nacional.

A lista da Comissão Política de Rui Rio teve hoje, 64,7% dos votos, com cerca de um terço de votos brancos e nulos.