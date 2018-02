Actualidade

A China reportou esta semana o primeiro caso humano de gripe aviária A (H7N4) numa mulher de 68 anos, segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).

No seu relatório semanal que abrange a semana de 11 a 17 de fevereiro, o ECDC diz que o primeiro caso foi detetado numa mulher que vive na província de Jiangsu, que desenvolveu sintomas em finais de dezembro passado e que se encontra já tratada.

Foi admitida no hospital para tratamento no dia 1 de janeiro e acabou por ter alta dia 22 do mesmo mês.