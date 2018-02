PSD/Congresso

O novo presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje o entendimento entre os partidos e prometeu uma "cooperação institucional séria e leal" ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A posição foi expressa por Rui Rio na sessão de encerramento do 37.º Congresso Nacional do PSD, em Lisboa, perante os representantes da Presidência da República e dos partidos, PS, CDS, PCP, PAN, PEV, PPM e MPT, apresentados nesta ordem.

O líder social-democrata deu um "cumprimento especial a Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, com quem trabalhou "enquanto presidente da câmara municipal do Porto".