PSD/Congresso

O novo presidente do PSD, Rui Rio, apontou hoje o fortalecimento da classe média como "o principal foco de ação" de um partido social-democrata, a par do combate à pobreza.

No seu discurso de encerramento no 37.º Congresso do PSD, Rui Rio alertou, contudo, que o reforço do nível de vida tem de ser feito com "sabedoria, prudência e respeito".

"Temos de ser ambiciosos e criar cada vez mais riqueza, mas temos também de ter a grandeza de só distribuir o que sabemos que é verdadeiramente sustentável - caso contrário estaremos a enganar as pessoas e a repetir os graves erros do passado", avisou.