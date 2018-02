PSD/Congresso

A ex-bastonária da Ordem dos Advogados Elina Fraga defendeu hoje "não há nenhum problema" com a sua eleição para a direção do PSD, mostrando-se "animada e convicta" no contributo que pode "dar para este novo ciclo" no partido.

"Não há nenhum problema. A comunicação social não pode criar um problema. Hoje saiu daqui um partido unido, mobilizado, para ganhar os atos eleitorais que vão existir", disse Elina Fraga aos jornalistas à saída do 37.º Congresso Nacional do PSD, que hoje terminou em Lisboa.

Apesar da onda de críticas que a sua escolha gerou no PSD - nomeadamente a ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz, que acusou Rui Rio de traição - Elina Fraga disse estar "muito tranquila e muito feliz" e que sai da reunião magna do partido "animada e convicta" de que pode "dar um contributo para este novo ciclo do PSD".