PSD/Congresso

O PCP não gostou do discurso de Rui Rio no encerramento do congresso do PSD, hoje em Lisboa, por representar a política do Governo anterior que "causou a desgraça no país" antes das eleições de 2015.

Em declarações aos jornalistas, Armindo Miranda, da Comissão Política do PCP, criticou o discurso da "velha" política" que "causou a desgraça no país", com "o aparelho de produção destruído, com 2,5 milhões de portugueses na pobreza, com a fome a rondar-lhe a casa todos os dias".

O discurso indica que o PSD "vai continuar com a velha política" que "trouxe [o país] até estas situação dramática", afirmou Armindo Miranda, depois de ouvir a intervenção do novo líder do PSD no encerramento 37.º Congresso social-democrata, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa.