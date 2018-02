PSD/Congresso

A presidente do CDS-PP disse hoje valorizar a "boa convergência de pensamento" com o novo líder do PSD, Rui Rio, sublinhando que ouviu "com agrado" a coincidência de temas enunciados no discurso de encerramento do congresso social-democrata.

"Ouvi com muita atenção o discurso, e com agrado, porque pudemos constatar que muitos temas aqui trazidos pelo novo líder do PSD vão na linha do trabalho que o CDS tem vindo a fazer, consistentemente e há muitos anos, e de forma mais intensa de há dois anos a esta parte, em que nos temos focado nas preocupações do dia-a-dia", afirmou Assunção Cristas

Após ouvir a intervenção de Rui Rio, no Centro Congressos de Lisboa, a líder do CDS recusou que haja uma ocupação do espaço dos centristas e sublinhou que os dois partidos devem trabalhar para no seu conjunto terem os 116 deputados que compõem a maioria do parlamento.