Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, alertou hoje para os "perigos" das monoculturas intensivas no Alentejo, defendendo a realização de uma avaliação das suas consequências e de estudos sobre outro tipo de produção.

"Este é o momento em que é preciso avaliar, com muita frieza, as consequências das escolhas que foram feitas e avaliar como podemos fazer melhores escolhas", afirmou Catarina Martins, em Serpa, no distrito de Beja.

A dirigente bloquista falava num debate denominado "Monoculturas - e o deserto aqui tão perto...", que decorreu numa livraria da cidade alentejana, organizado pelas estruturas locais do partido.