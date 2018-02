Actualidade

Uma grande penalidade transformada por Bressan deu hoje o Desportivo de Chaves uma vitória por 1-0 no terreno do Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com recurso ao videoárbitro, o juiz da partida assinalou grande penalidade por falta de Belakroui sobre Bressan, expulsou o argelino, e o bielorrusso transformou castigo máximo no único golo da partida, aos 74 minutos, permitindo ao Chaves regressar aos triunfos depois da goleada sofrida em casa perante o FC Porto (4-0)

O Desportivo de Chaves sobe ao sexto lugar, com 33 pontos, enquanto o Moreirense averbou a segunda derrota seguida e continua no último lugar, com 19, dois abaixo da zona de manutenção.