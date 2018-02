Actualidade

O secretário-geral do PCP recusou hoje consensos com o PSD, ao qual atribuiu a intenção de "andar para trás" na saúde, na educação ou na segurança social e de querer acabar com os avanços e conquistas alcançados.

"Consensos para quê?", questionou Jerónimo de Sousa, acrescentando: "Para privatizar mais na área da saúde, para proceder a cortes na segurança social, para alterar o regime democrático através de alterações e produtos de secretaria em relação a eleições?".

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas à margem do concerto de solidariedade para os trabalhadores da ex-Triumph, em Loures, e a propósito do discurso do líder do PSD, Rui Rio, no encerramento do congresso do partido.