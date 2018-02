Actualidade

Milhares de motociclistas concentraram-se hoje junto da Assembleia da República, em Lisboa, onde entregaram a representantes dos partidos um manifesto no qual dizem que as vítimas na estrada não podem ser usadas para criar medidas injustificadas.

"As vítimas na estrada não podem ser usadas para justificar a implementação de medidas que nada têm a ver com as causas dos seus acidentes", diz-se no documento.

Os motociclistas consideram "uma farsa" que se exija inspeções periódicas obrigatórias às motas, e dizem que se faz uma "manipulação" aos números da sinistralidade em relação às motos, disse à Lusa António João, do Grupo de Ação Motociclista (GAM), uma associação criada em 1990 que organizou a manifestação de hoje em Lisboa e noutras cidades do país.