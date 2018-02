Actualidade

O Presidente do Zimbabué prestou hoje condolências à família do falecido líder oposicionista Morgan Tsvangirai, apelando para a união num momento de tensão pelo poder na oposição, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

O Presidente Emmerson Mnangagwa prometeu que o seu Governo vai cobrir as despesas hospitalares e funerárias de Tsvangirai, um dos principais opositores do partido no poder, a ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica), que morreu na passada quarta-feira com 65 anos vítima de cancro do cólon na África do Sul.

O corpo de Tsvangirai chegou a Harare, capital do Zimbabué, na passada sexta-feira e foi levado para instalações militares, onde vai permanecer até segunda-feira para que o público possa prestar uma última homenagem.