Actualidade

O Sporting de Braga conseguiu hoje a maior goleada de sempre no terreno do Vitória de Guimarães em jogos da primeira divisão, ao vencer por 5-0, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio D. Afonso Henriques, Dyego Sousa inaugurou o marcador (13 minutos), Hassan ampliou de grande penalidade (34), num lance de que resultou a expulsão do vimaranense Wakaso, e Vukcevic fixou o resultao ao intervalo (44). No segundo tempo, Wilson Eduardo (49) e Ricardo Esgaio (61) completaram a goleada.

Com este triunfo, o Braga consolida o quarto lugar, com 49 pontos, mais 13 do que o Rio Ave, enquanto o Vitória de Guimarães encaixou a segunda derrota seguida e está no nono lugar, com 29.