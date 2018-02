Actualidade

O treinador Pedro Martins deixou hoje o comando do Vitória de Guimarães, anunciou o presidente do clube da I Liga portuguesa de futebol, Júlio Mendes, após a derrota da equipa no dérbi com o Sporting de Braga (5-0).

"O 'mister' Pedro Martins não é mais treinador deste clube", afirmou o dirigente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, após o jogo da 23.ª jornada do campeonato.

O treinador deixa o comando dos vitorianos, depois de ter chegado ao clube em maio de 2016 e de ter conduzido a equipa ao quarto lugar na época passada e à final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, que viria a perder para o Benfica (2-1).