Recrutamento

Os Hotéis Real vão organizar uma festa onde os interessados poderão entregar CV. Já a Brisa vai entregar passes para festivais de verão em feiras universitárias.

Através de literatura especializada ou numa pesquisa feita pela internet, o que não faltam são conselhos sobre como agir na procura por um posto de trabalho ou uma oportunidade de estágio.

O mesmo se aplica às empresas no que devem fazer na área do recrutamento e são cada vez mais as organizações que apostam em abordagens alternativas para se destacarem.

É o caso dos Hotéis Real, que vai organizar uma Open Night – Festa de Recrutamento, em que as entrevistas formais e o envio tradicional de currículos têm entrada barrada.

«Esquece os open day, as entrevistas de emprego formais e o envio de CV’s para diferentes emails. Se procuras uma nova oportunidade profissional, junta-te à Open Night», adianta o grupo, que vai organizar o evento esta quinta-feira, das 19h00 à 1h, no WIP Lisbon Events.

A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do espaço, pelo que a inscrição deverá ser feita na internet: goo.gl/gW1knr.

Um CV vale 1 bebida e cada participante pode levar os que entender. As primeiras 100 inscrições habilitam-se a ganhar prémios ao longo da noite.

Depois da Nova e do ISCTE na semana passada, a Brisa também vai marcar presença nas feiras de talento de Católica (21/02), ISEG (28/02) e Faculdade de Economia do Porto (06/03).

Para melhor captar a atenção dos estudantes, a empresa vai oferecer um Passe V&V Festivais para duas pessoas em cada universidade.

Os interessados terão de conseguir ultrapassar o Brisa Trainee Program Challenge, três desafios lançados com a ativação da Brisa em cada campus.

Quem cumprir o desafio com sucesso habilita-se ao sorteio final que será feito no fim do dia.