Romance

Estrela da novela “Paixão” casou-se há uma semana com Gabriela Sobral, diretora de Programas da SIC.

Apaixonada por Gabriela Sobral, com quem oficializou a relação no dia 10 de fevereiro, Inês Herédia partilhou com os seguidores do Instagram uma fotografia onde mostra a aliança de casamento.

Embora recuse falar publicamente sobre o assunto, a atriz de 28 anos não esconde que está a viver uma das melhores fases da sua vida.

Além de brilhar na novela Paixão, da SIC, Inês Herédia também acaba de lançar o seu primeiro single, Voltei a Respirar, um tema que fala de amor.

A propósito deste projeto, a artista foi convidada do programa Juntos à Tarde, também da SIC e, quando questionada sobre se acredita na expressão “E foram felizes para sempre”, não deixou margens para dúvidas: «Ai, acredito. Sou uma apaixonada incurável. Acho que nunca vou ser cínica com o amor. Acredito mesmo nisso. Acho que é impossível isso não ser possível».

Sem nunca falar da mulher, Gabriela Sobral, que é diretora de Programas da SIC, Inês Herédia sublinhou que dá muito valor ao amor e às relações.

«Abro o meu coração a toda a gente. Às vezes, magoo-me com isso. Espero sempre o melhor das pessoas. Quando amo, entrego-me toda. Dou tudo. Não sei [fazer] de outra maneira», confessou.