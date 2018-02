Actualidade

Dezoito reféns foram libertados e três reclusos baleados numa operação policial na sequência de um motim numa prisão no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, informa o portal de notícias da Globo, G1.

O G1 refere que um total de 18 reféns, incluindo oito guardas prisionais, ficaram em poder de reclusos do estabelecimento prisional Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, acabando por ser libertados entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira.

"Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), não há mais reféns em poder dos reclusos e três armas que estavam com os presos foram entregues", adianta a mesma fonte, referindo que, antes da libertação dos reféns, o Grupo de Intervenção Tática entrou na prisão e três reclusos foram baleados.