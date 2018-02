Actualidade

Centenas de turistas foram resgatados na Malásia depois de terem ficado presos nas cabines do teleférico da ilha de Langkawi, no norte do país, na sequência de uma avaria, informou hoje a imprensa local.

A avaria ocorreu ao final da tarde de domingo, no Langkawi Skycab, o teleférico que sobe ao monte Machinchang, de 708 metros de altitude, segundo a agência Bernama.

Cerca de 970 visitantes e 78 funcionários ficaram presos nas cabines até os técnicos conseguirem reparar a avaria, o que sucedeu perto da meia-noite.