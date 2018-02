Actualidade

As plantas de milho que deviam ter a altura de uma pessoa adulta não chegam sequer aos joelhos, no campo experimental da Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Maputo.

Pragas há muitas, mas esta é nova, mais agressiva e resistente: as folhas estão furadas, algumas rasgadas, tal a fúria do bicho que as devora durante noite e que de dia se esconde no fundo da planta, junto ao solo - por isso se chama lagarta do funil do milho.

Domingos Cugala, docente e investigador, mexe com cuidado, mas ao desenrolar o que resta das folhas, esfarela-se o interior daquilo que havia de ser uma maçaroca.