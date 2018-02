Actualidade

A Coreia do Norte acusou hoje os Estados Unidos de estarem a pressionar a retoma das manobras militares com a Coreia do Sul assim que terminarem os Jogos Olímpicos, dinamitando a aproximação alcançada entre o regime e Seul.

"Os Estados Unidos têm como objetivo pôr fim ao degelo nas relações entre as duas coreias imediatamente depois de se apagar a chama olímpica. Os Estados Unidos estão a fazer ruído para retomarem os seus exercícios militares com Seul logo depois do encerramento dos Jogos", refere um editorial do jornal norte-coreano Rodong.

Seul e Washington adiaram as suas manobras militares conjuntas de primavera, que normalmente se realizam entre março e abril e que Pyongyang considera que são um ensaio para invadir o seu território, para não coincidirem com os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos que decorrem em PyeongChang, na Coreia do Sul.