Actualidade

As autoridades iranianas retomaram hoje as operações de buscas relacionadas com o desaparecimento de um avião com 66 pessoas a bordo, durante uma tempestade de neve numa zona montanhosa no sudoeste do país.

Segundo a agência oficial iraniana, as autoridades suspenderam as operações no domingo à noite devido às condições meteorológicas adversas, com neve, chuva e ventos fortes.

O voo EP3704 da Aseman Airlines, que fazia a ligação entre Teerão e Yasouj, descolou no domingo do aeroporto Mehrabad às 08:00 locais (04:30 em Lisboa) com 60 passageiros, incluindo uma criança, e seis tripulantes.