Actualidade

Os corpos de nove civis raptados por militantes no início do ano passado foram encontrados em Nangarhar, província oriental do Afeganistão, segundo um oficial afegão.

Um governador do distrito de Kot disse que os corpos, incluindo três líderes tribais, foram encontrados numa vala comum durante o fim de semana.

Sayed Rahman Mohmand explicou que os moradores encontraram os corpos no distrito vizinho de Achin.