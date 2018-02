Actualidade

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter com epicentro no estado de Oaxaca, no sul do México, surpreendeu hoje de madrugada os mexicanos, que já na sexta-feira tinham sido afetados por um abalo de 7,2.

O Serviço Sismológico Nacional informou através do Twitter que o sismo foi registado às 00:57 hora local (06:57 em Lisboa) com epicentro localizado a 40 quilómetros a este de Pinotepa Nacional e a 10 quilómetros de profundidade.

Após o alerta de sismo, muitas pessoas saíram em pijama para as ruas.