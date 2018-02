Actualidade

Parkland (EUA), 19 fev (Lusa) - Um dos estudantes da escola da Florida que sobreviveu ao ataque armado que fez 17 mortos na semana passada acusou o presidente Donald Trump de estar a dividir os norte-americanos sobre a questão do controlo de venda e posse de armas.

"Você é o presidente. A sua função é manter o país unido e não dividir as pessoas", disse David Hogg, 17 anos, ao programa "Meet the Press" referindo-se às mensagens difundidas pelo chefe de Estado norte-americano através da rede social Twitter no domingo.

No texto da mensagem, o presidente afirmava que os democratas nunca fizeram aprovar qualquer medida sobre o assunto, na altura em que controlavam o Congresso e o Senado.